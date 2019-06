Navigator | da oggi in 50mila a Roma per il maxi-concorso

blogo

(Di martedì 18 giugno 2019) Da, martedì 18 giugno, fino a giovedì 20 giugno 2019, presso la Fiera diandrà in scena ilper i 2.980 posti da. I vincitori lavoreranno per l'Anpal, l'Agenzia per le politiche attive, affiancando i Centri per l'impiego. In particolare si occuperanno di trovare lavoro ai disoccupati percettori del reddito di cittadinanza. I candidati sono 53.907, quindi vuol dire che saranno assunti circa un aspiranteogni 18 partecipanti al. Il compenso annuo sarà di 27.338,76 euro cui si aggiungeranno 300 euro lordi al mese di rimborso.Anpal ha analizzato i dati dei candidati dai quali è emerso che ben il 73%, ossia 39.528 candidati, sono donne, provengono in prevalenza dal Sud (29.193), per la precisione 9.420 dalla Campania, 8.580 dalla Sicilia, 4.960 dalla Puglia. Il 31% (16.953) è laureato in giurisprudenza, seguono poi le lauree in ...

