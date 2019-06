Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 18 giugno 2019 | Umberto mette in difficoltà

Repliche Il Paradiso delle signore 1 - trame di mercoledì 19 giugno : Corrado bacia la Mantovani : Continua l'appuntamento settimanale in prima serata con le Repliche della prima stagione de "Il Paradiso delle signore ". La soap targata Rai è stata uno dei successi più interessanti di quest'anno. La direzione ha deciso di proporre le Repliche su Rai Premium tutti i mercoledì , in prima serata, in attesa della quarta stagione. Episodio 7: liberazione Il primo episodio di mercoledì 19 comincerà con il festeggiamento della giornata della ...

Dopo Il Paradiso delle Signore Luca Capuano in Un Posto al Sole è il misterioso Aldo : video della puntata d’esordio : Svestito il doppiopetto indossato ne Il Paradiso delle Signore, è arrivato un nuovo ruolo per Luca Capuano in Un Posto al Sole. Dopo aver ottenuto la grande popolarità come volto delle soap Mediaset, coi ruoli di Adriano Riva in CentoVetrine e di Edoardo Monforte nella fiction Le tre rose di Eva, Capuano è approdato in Rai con una serie di ruoli in fiction come Che Dio Ci Aiuti e Provaci ancora Prof. Lo scorso anno è entrato nel cast ...