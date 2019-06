Dal Gambia a Taranto | il viaggio in mare e la speranza | ora Ansumana darà l’esame di

Dal Gambia a Brescia per Balotelli : Brescia , 20 APR - A 14 anni è scappato dal Gambia per andare a Brescia e conoscere Mario Balotelli . È la storia di un ragazzino che oggi ha 17 anni e che nella città lombarda è arrivato meno di un ...

Scappa Dal Gambia per conoscere Balotelli : la toccante storia di Ibra : Interessante e significativa storia raccontata quest’oggi dal Giornale di Brescia. Un ragazzino a 14 anni è Scappato dal Gambia per andare a Brescia e conoscere Mario Balotelli. Ibra oggi ha 17 anni e nella città lombarda è arrivato meno di un anno fa dopo essere stato, da solo, tra Senegal, Mali, Niger e Libia. Racconta di essere rimasto sei mesi nei centri di detenzione che lui stesso definisce una prigione. Arrivato in Italia su ...