Uccise suocero dopo gli abusi sulla figlia | sarà processato

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) A febbraio scorso avrebbe ucciso a Rozzano l'exAntonio Crisanti che era indagato pernipotina di 8 anni. L’uomo venne freddato a colpi di pistola, una esecuzione a tutti gli effetti. Ora il papà della piccola, di 35 anni, è stato rinviato a giudizio a Milano per quell'omicidio. Si finge una ragazzina in chat e poi abusa di tre minori, arrestato 48enne Per adescare giovanissime vittime in chat Il delitto è avvenuto il 25 febbraio in un parco, la vittima aveva 63 anni. Quella mattina la bambina era stata sentita in procura nell’ambito di un incidente probatorio a proposito deglicui sarebbe stata sottoposta dal nonno, confermando quanto già detto alla polizia in una precedente audizione protetta.Il presunto nonno orco potrebbe essere stato tratto in trappola dall’omicida con un invito a tornare da ...

MediasetTgcom24 : Milano, uccise ex suocero dopo gli abusi sulla nipotina: a processo #rozzano - infoitinterno : Uccise suocero abusava figlia,a processo - Ultima Ora - infoitinterno : Uccise suocero abusava figlia,a processo -