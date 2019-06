Traffico Roma del 17-06-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLE STRADE CITTADINE. A NORD DI Roma CI SONO CODE SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER IL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI RIANO. INCOLONNAMENTI SULLA TIBERINA NELLE DUE DIREZIONI SI TRATTA DI UN ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:50 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA ALL’INCROCIO CON VIA DI BRAVA PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO OTTOBONI. SUL RACCORDO ANUALRE CODE A TRATTI PER INCIDENTE E Traffico ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO OTTOBONI. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 16:50 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO OTTOBONI BREVI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico INTENSO E ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE KANT ALL’INCROCIO CON VIA GIOVANNI ZANARDINI, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA GENZANO ALTEZZA VIA ROCCA DI PAPA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. NEL QUARTIERE NOMENTANO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE KANT ALL’INCROCIO CON VIA GIOVANNI ZANARDINI, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA GENZANO ALTEZZA VIA ROCCA DI PAPA. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA CASSIA ALL’ ALTEZZA DELL’ISOLA FARNESE IN DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA TRIONFALE IN VIA ARISTIDE GABELLI, SI VIAGGIA A RILENTO NEI PRESSI DI VIA OTTAVIO ASSAROTTI. RISOLTO ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA CASSIA ALL’ ALTEZZA DELL’ISOLA FARNESE IN DIREZIONE CENTRO. UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA TRIONFALE IN VIA ARISTIDE GABELLI, SI VIAGGIA A RILENTO NEI PRESSI DI VIA OTTAVIO ASSAROTTI. RISOLTO ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA CASSIA DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO. RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA COLLATINA DA VIALE TOGLIATTI A VIALE DELLA VENEZIA GIULIA IN ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA CASSIA DAL GRA SINO A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO. RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA COLLATINA DA VIALE TOGLIATTI A VIALE DELLA VENEZIA GIULIA IN ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. NEL RIONE PRATI Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA BARLETTA: ALTEZZA VIALE GIULIO CESARE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. NEL RIONE PRATI Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA BARLETTA: ALTEZZA VIALE GIULIO CESARE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI FRA VIA DOMENICO TARDINI E VIA CALISTO II IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. INCIDENTE ANCHE NELLA ZONA DI SETTECAMINI, INTERESSATA VIA CASAL BIANCO ALL’ALTEZZA DELLA VIA TIBURTINA. INCIDENTE ANCHE SUL GRA, NELLA ZONA NORD DELL’ANELLO: CI SONO CODE ...

Traffico Roma del 17-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA E DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO, MENTRE IN ESTERNA ...