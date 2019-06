Temporali e crisi improvvise di  asma  grave  in soggetti allergici nelle stagioni

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019) (Post a cura del dottor Gennaro D’Amato Pneumologo e Allergologo, Chairman Committee “Aerobiology, Climate Change, Biodiversity and Allergy” World Allergy Organization. Componente commissione G7 su “Climate change and health”).Il 21 Novembre 2016, a Melbourne, in piena primavera australiana, oltre 9mila persone in una sola giornata furono assistite negli ospedali e negli ambulatori della città per accessi di asma grave e dieci giovani pazienti purtroppo morirono (1-10 ). Altrettante migliaia furono le telefonate ricevute da medici e paramedici per problemi respiratori spesso insorti anche in persone che non avevano storia di asma ma solo di rinite allergica.Il tutto venne causato da un evento meteorologico abbastanza insolito, con vento e pioggia torrenziale che, associati a una elevata concentrazione di pollini, di graminacee in ...

