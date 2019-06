Si è chiuso un ciclo in Egitto

Juventus - Nedved : “Con Allegri si è chiuso un ciclo irripetibile. Non abbiamo contattato ancora nessuno” : “Non sono stato alla conferenza di Max per motivi di lavoro, non potevo cancellare impegni già presi, ma mi è dispiaciuto tanto”. Esordisce così il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della gara contro i nerazzurri dell’Atalanta. “Da che parte sto? Da quella della società, dobbiamo prendere decisioni, l’abbiamo fatto, è finito un ciclo molto importante in ...