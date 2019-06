ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Lanon sta in, ma nell’averla dovuta fare. Così Mariosul CorriereSera in un pezzo in cui parla di unavincente ma che non stava più insieme. Ma forse non èlapiù azzeccata che si potesse fare. la scommessa è chefarà diventare brillante lasenza spendere troppo per quella differenzaè troppo diverso da Allegri, troppo diverso dalla, sottolinea, e portatore di idee estreme di vita e di calcio. Poi c’è il calcio però, e in questo gioco Maurizio è maestro L'articolo: LaladiilNapolista.

napolista : Sconcerti: La grande debolezza della #Juve dietro la scelta di #Sarri Sulle pagine del Corriere della Sera sottolin… - Fiorentinanews : #Sconcerti: 'Il comportamento dei fiorentini mi ha fatto male e ferito. Una grande occasione persa dai Della Valle… - TMW_radio : ?? #Maracanà ??? Mario #Sconcerti ?? #Emerson mi è sempre piaciuto dai tempi della Roma. Ha fisico, ma gli manca sem… -