Luigi Di Maio stroncato dall' Ocse | Salario minimo è inutile e 9 euro una cifra

L’Ocse boccia il salario minimo di Luigi Di Maio : “9 euro l’ora cifra troppo alta” : L'Ocse boccia la proposta di salario minimo orario avanzata da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle: i 9 euro l'ora pensati dai pentastellati sono una cifra considerata "troppo elevata". Secondo gli economisti dell'Ocse, intervenuti in audizione alla Camera, il salario minimo "non è la soluzione alla questione salariale e del mercato del lavoro italiano".Continua a leggere

Sergio Mattarella - è lui il vero obiettivo della guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Le grandi manovre per il successore di Sergio Mattarella sono iniziate. E' lui il vero obiettivo della sfida tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica. Se non si va a votare prima sarà questo Parlamento che però è a maggioranza grillina, con la Lega in

Luigi Di Maio azzera Alessandro Di Battista : "È il Massimo D'Alema del M5s" : Sbraita ancora, Alessandro Di Battista. Urlare, ringhiare, insultare: la sua attività preferita. E ora, per farlo, ha messo nero su bianco un intero libro, dal titolo che è un cliché, Politicamente scorretto. Il libercolo, per inciso, è in vendita da oggi. E ieri, domenica 16 giugno, Il Fatto Quotid

Giorgia Meloni contro Luigi Di Maio sul caso Whirlpool : "Menzogna di gravità inaudita" : Solo balle da parte di Luigi Di Maio sul caso Whirlpool: il ministro dello Sviluppo Economico e capo politico del M5s, ha dimostrato un'inchiesta di politico.eu, sapeva della chiusura dello stabilimento, così come aveva anticipato anche Carlo Calenda. E sulla vicenda, in una diretta Facebook, si sca

Luigi Di Maio - cinque schiaffi per salvare la poltrona : M5s si rimangia tutto : Non date retta al Luigi Di Maio finto indignato. Quello che sul blog si lamenta perché con sua «grande sorpresa» la Lega ha votato assieme al Pd e a Forza Italia per salvare Radio Radicale, col risultato che «la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta». E che ritiene tale sgarbo «un

Giuseppe Conte - la battuta per avvertire Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Torno a fare l'avvocato" : "Sono stato sospeso ma spero di essere riammesso quanto prima". La battuta di Giuseppe Conte al convegno organizzato dall'Associazione Giuristi italiani, di cui faceva parte prima di ricevere l'incarico da premier, all'Università Roma Tre, non è solo una battuta. Anche perché non è la prima. In Viet

Luigi Di Maio cede la responsabilità della manovra a Matteo Salvini : "Hanno vinto le Europee - tocca a loro" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a battibeccarsi. I due devono devono fare i conti con la prossima manovra finanziaria, o meglio, devono farla andare già all'Unione Europea che ha già dato il via a una possibile procedura d'infrazione. Flat Tax e salari minimi sono solo alcuni dei temi cari ai

Reddito di cittadinanza - l'assegno a un usuraio : il caso che imbarazza Luigi Di Maio e M5s : Un usuraio di Sala Consilina (Salerno) percepiva, come tanti, il Reddito di cittadinanza, peccato però che facesse l'usuraio. Il 41enne è stato beccato in flagranza dai carabinieri, mentre estorceva alla sua vittima 200 euro. Dalle indagini condotte da carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capi

Giuseppe Conte - telefonata a Luigi Di Maio : "Sono lo stesso di un anno fa" - il premier può saltare : Una telefonata, avvenuta a mezzanotte, tra mercoledì e giovedì. Una telefonata di cui dà conto La Stampa in un retroscena. Giuseppe Conte chiama Luigi Di Maio. Il premier ha bisogno di chiarimenti, in questi giorni di scontro con la Commissione europea: lui che chiede pieno mandato per negoziare, il

Saremo responsabili ma non fessi - dobbiamo lealtà ai cittadini! Luigi Di Maio avverte l’Ue : Luigi Di Maio ha chiuso questa mattina la campagna elettorale del candidato sindaco pentastellato a Sassari. Il leader M5S ha parlato dei vitalizi, reintrodotti dalla giunta regionale di centrodestra, accusandola di pensare solo ai propri interessi. Ha poi commentato le trattative in corso con l'Ue, dichiarando: "Saremo responsabili ma non fessi. Se pensano di farci tagliare i servizi, dal governo italiano troveranno un muro di cemento".

Daniela Santanchè ad Agorà : "Luigi Di Maio un ragazzotto che non ne ha azzeccata una" : "Luigi Di Maio è un ragazzotto molto volenteroso ma sul lavoro finora non ne ha azzeccata una". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, ha stroncato il vicepremier grillino: "Devo dare ragione a Maurizio Martina", continua la pasionaria di Fratelli d'Italia: "Parlo da impren

Con Luigi Di Maio o con Giuseppe Conte. L'indiscreto : adesso ci sono due Movimenti 5 stelle : Ormai il Movimento 5 stelle è spaccato. C'è chi sta con Luigi Di Maio - che cerca di tenere i grillini compatti - e chi invece sostiene Giuseppe Conte. Le parole del premier a La Repubblica, infatti, sono state lette da più di un dirigente M5S come "perfettamente centrate". Ovvero, cedere a Matteo S

Luigi Di Maio furioso - la maggioranza si spacca su Radio Radicale : "La Lega vota col Pd - dovrà spiegarlo" : "Inutile nasconderlo". Luigi Di Maio annuncia su Facebook che "oggi la maggioranza di governo si è spaccata, per la prima volta". Decisivo il trappolone Pd, "una proposta presentata dai renziani che prevede di regalare altri 3 milioni di euro di soldi pubblici, soldi delle vostre tasse, a Radio Radi

Luigi Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria con l’Ue. Ma al centro gli italiani - no i numerini” : Luigi Di Maio afferma che Giuseppe Conte e Giovanni Tria hanno pieno mandato nelle trattative con l'Unione europea. Oggi il ministro dell'Economia si riunirà con l'Eurogruppo per discutere del bilancio italiano, e il leader pentastellato commenta: "Ci siamo detti tutti che di manovre correttive non se ne fanno. Saremo responsabili con i conti pubblici, ma mettendo al centro i cittadini, non i parametri".Continua a leggere