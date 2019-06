Juventus-Sarri | Spalletti convinto | “è l’allenatore giusto | ma non sarà in una posizione

Juventus - Mughini su Sarri : “Cambierà stile ma non si tolga la tuta” : Intervista esclusiva del Corriere dello Sport a Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e storico tifoso della Juventus che ha detto la sua su Maurizio Sarri: “Professionista e uomo di calcio di grande valore. Arriverà con la sua idea di calcio offensivo. E non si sa bene che cosa significhi, calcio offensivo. Il Milan di Sacchi poteva usare quelle parole a buon diritto, con Van Basten e Rijkaard, Gullit, una mediana di ferro, ...

Juventus - Maurizio Sarri potrebbe essere presentato mercoledì 19 o giovedì 20 giugno : Dunque Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. L'ex tecnico del Chelsea, liberatosi dai Blues soltanto nei giorni scorsi dopo un lungo braccio di ferro, ha firmato un contratto triennale da quasi 7 milioni di euro a stagione. Già in settimana la Juventus dovrebbe presentare il suo nuovo allenatore che ha preso il posto di Massimiliano Allegri. Intanto la società bianconera sta ancora decidendo, insieme al tecnico toscano, come sarà ...

Juventus-Sarri - Capello svela : “contestarono anche me - gli ultras sono il male del calcio. Higuain? Vi dico che…” : L’ex allenatore friulano ha paragonato la sua accoglienza alla Juve con quella di Sarri, esprimendo il proprio punto di vista Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri in contemporanea a Londra e Torino. Il Chelsea e il club bianconero hanno pubblicato insieme una nota ufficiale, chiudendo di fatto la telenovela durata parecchie settimane. AFP/LaPresse Sul ritorno di Sarri ...

Juventus - Capello : “Sarri contestato? Capitò pure a me poi vinsi e…” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Fabio Capello. L’ex allenatore della Juventus ricorda come i primi tempi furono difficili anche per lui come lo sono per Sarri: “Io ebbi qualche problema, ma non tanto perché avevo allenato il Milan e la Roma, quanto perché avevo detto che non sarei mai andato alla Juve. Ci furono delle contestazioni, striscioni contro di me, ma sempre dai gruppetti degli ultrà. I ...

Crosetti : «Scegliendo Sarri - la Juventus esonera due volte Allegri» : Dita nel naso e parolacce L’attacco di Maurizio Crosetti – ovviamente su Repubblica – coglie subito nel segno: “Non lasciatevi ingannare dalla potenza grezza del personaggio, dal fatto che la Juve abbia scelto un allenatore che si mette le dita nel naso e dice parolacce. La forza eversiva di Maurizio Sarri è tutta in campo, e lì dovra esprimersi”. E ancora: «più che Sarrismo (forma), si attende il Sarriball (sostanza) ma ...

Le notizie del giorno – Le parole di Commisso su Chiesa - il presidente del Lecce si racconta a 360° - Sarri nuovo allenatore della Juventus : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. Commisso SU Chiesa – “La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco ...

Sarri alla Juventus - i napoletani insorgono : “cancellate il termine Sarrismo! Offensivo e mortificante” : I napoletani chiedono la cancellazione del termine Sarrismo dall’enciclopedia Treccani dopo l’accordo del tecnico partenopeo con la Juventus Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus: l’ex tecnico del Chelsea è stato finalmente annunciato in casa bianconera questo pomeriggio. Non si sono fatte attendere le reazioni dei napoletani, delusissimi per la scelta di Sarri. Dopo la rimozione della targa celebrativa nel ...

Calciomercato Juventus : pronto il regalo per Sarri - Sky conferma : Calciomercato Juventus – Raggiunto l’accordo col Chelsea e con Maurizio Sarri, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, è già a lavoro per regalare al tecnico toscano il primo rinforzo della rosa. Il nome è di quelli altisonanti, un sogno per i tifosi e non soltanto; il dirigente bianconero, infatti, ha voglia di rivedere a […] More

Juventus piglia tutto - anche Sarri “tradisce” il Napoli : da nemico giurato ad amico - ma i tifosi bianconeri non dimenticano… : Li chiamano voltagabbana. Ad essere etichettati così sono da sempre i politici. Quelli che cambiano partito dalla sera alla mattina, quelli eletti in una lista e che ci ritroviamo in un’altra. Il cittadino medio che li vota vede crollare le sue certezze dall’oggi al domani. Basti citare nel mondo della politica Clemente Mastella, che detiene forse il record con 7 cambi di partito, o Rocco Buttiglione con 3, ma gli esempi ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Napoli non ci sta! La clamorosa reazione nel quartiere di Bagnoli : I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus Finalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa ...

Chiariello sul passaggio di Sarri alla Juventus : “Non è un traditore ma ha ferito questo di lui” : Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21 ha commentato il passaggio alla Juventus di Maurizio Sarri su Twitter: “Sapevo che Sarri non avrebbe rifiutato una proposta così importante della Juventus. Scelta professionale che ci sta per uno che solo 7 anni fa era stato esonerato a Sorrento. Per me il traditore è uno come Higuain per le modalità, ma mi ferisce l’incoerenza dell’allenatore. Da oggi sarai mio amato nemico ...

Sarri Juventus - rivoluzione tra i pali - potrebbe arrivare un nome a sorpresa : Sarri Juventus – Comincia ufficialmente l’era Maurizio Sarri. I bianconeri vivranno una vera e propria rivoluzione, che ovviamente si ripercuoterà anche sul prossimo calciomercato. Secondo quanto circola in ambienti ben informati, in casa Juventus si lavora alacremente per migliorare la rosa secondo le direttive del nuovo tecnico. Sarri Juventus, non è da escludere un clamoroso […] More

Dopo l’ufficialità di Sarri alla Juventus spunta una petizione dei tifosi del Napoli - i dettagli : “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva, per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”. Questa la definizione che la Treccani ha dato al “Sarrismo” quando ha inserito questo termine nella sua enciclopedia nel 2018. E così, Dopo il ...

Sarri nuovo allenatore della Juventus - la protesta arriva dai social : chiude il gruppo “Sarrismo – Gioia e Rivoluzione” : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, la protesta dei tifosi del Napoli parte dai social: chiusa il gruppo ‘Sarrismo – Gioia e Rivoluzione’ La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi del Napoli aveva sperato fino all’ultimo in un inaspettato, quanto dolce, dietrofront… che non è arrivato. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Inutile dire con quanta delusione ...