Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon negli Stati Uniti

Ecco quando arriverà Google Pixel 4 per il calendario Verizon - ma non c’è traccia di LG V60 ThinQ : Trapelato il calendario Verizon con i periodi di uscita di Google Pixel 4, Pixel 4 XL, Samsung Galaxy Note 10 e i nuovi iPhone: niente grossi colpi di scena, ma non compare LG V60 ThinQ . L'articolo Ecco quando arriverà Google Pixel 4 per il calendario Verizon , ma non c’è traccia di LG V60 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 sarà simile ai prossimi iPhone : (Foto: Google) A sorpresa ci pensa Google stessa a svelare qualche particolare in più su Pixel 4 e sul suo design, con un tweet apparso nella serata di ieri sul canale ufficiale @madebyGoogle. Si può leggere: “Bene, visto che sembra che ci sia un po’ di interesse, eccolo! Aspettate di vedere cosa può fare” e l’hashtag toglie ogni dubbio sul protagonista dell’autoleak. Well, since there seems to be some interest, ...