G20 | WWF | “Non fissa i punti cardine per risolvere l’inquinamento da plastica”

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) L’esito degli incontri che si stanno tenendo a Osaka per il G20 non ha dato i frutti sperati rispetto alla gravità delglobale da plastica. Secondo il WWF, che comunque apprezza il fatto che il tema sia tra i primidell’agenda internazionale, il G20 non hato obiettivi concreti né stabilite misure vincolanti che rendano tutti i paesi responsabili. È sempre più chiaro che perquesta crisi crescente è necessario un forte trattato giuridico internazionale simile a quello che ha permesso di combattere la formazione del buco dell’ozono, il Protocollo di Montreal. Pochi giorni fa il WWF ha lanciato un nuovo studio che denuncia la quantità media di plastica ingerita dagli esseri umani: circa 5 grammi di plastica ogni settimana, l’equivalente di una carta di credito. Per il WWF siamo nel pieno di una crisi globale e affrontare il problema ...

ecoNewspaper : Il G20 non fissa i punti cardine per risolvere il problema dell'inquinamento da plastica -