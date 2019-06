E3 2019 | Luigi' s Mansion 3 - prova

Calcio - Europei Under21 2019 : Italia-Spagna 3-1. Luigi Di Biagio : “E’ stupendo” - Federico Chiesa : “E’ stata una grande Italia” : L’Italia Under 21 di Calcio ha centrato l’impresa che non riusciva dal 2006, ovvero battere la Spagna: gli azzurrini del CT Luigi Di Biagio ce l’hanno fatta questa sera a Bologna, rimontando i pari età iberici grazie ad una doppietta di Federico Chiesa, assoluto trascinatore e ad un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini per il 3-1 finale. A fine partita ai microfoni RAI queste le parole del Commissario Tecnico Luigi Di ...

Acchiappiamo fantasmi con Luigi’s Mansion 3 su Switch : le novità di gameplay dall’E3 2019 : C'è anche l'attesissimo Luigi's Mansion 3 tra le tante novità presentate nella giornata di ieri da Nintendo nel corso del suo ultimo Direct. Quello che la casa di Kyoto organizza ormai da qualche anno in occasione dell'E3, tornato puntualissimo per l'edizione 2019 della kermesse nel cuore di Los Angeles. Presentato nel 2018 con un breve trailer, il nuovo titolo con protagonista assoluto il fin troppo bistrattato fratello di Mario è quindi ...

E3 2019 : Luigi's Mansion 3 si mostra in un gameplay trailer : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 di Nintendo e Luigi's Mansion 3 è stato subito protagonista.Il gioco è in arrivo su Switch nel corso di quest'anno e la grande N ha mostrato un video con molte sequenze di gameplay e nuove funzioni:Che ne dite? State seguendo l'E3 di Nintendo?Leggi altro...

Karate - Premier League Shanghai 2019 : quarta tappa stagionale - Luigi Busà guida gli azzurri : Torna la Premier League di Karate, la cui quarta tappa si svolgerà questo fine settimana a Shanghai. Per la prima volta la Cina ospita un appuntamento del massimo circuito internazionale e per questo è particolarmente atteso. Sul tatami si sfideranno quasi 600 atleti provenienti da 76 paesi diversi. In gara vedremo tutti i big, visto che saranno presenti i campioni del mondo e i Grand Winners in carica di tutte le categorie. L’obiettivo comune ...

Europee 2019 - la conferenza stampa di Luigi Di Maio. Segui la diretta : Il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio commenta i risultati delle elezioni Europee. Segui la diretta L'articolo Europee 2019, la conferenza stampa di Luigi Di Maio. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

Karate - Serie A Istanbul 2019 : Luigi Busà ancora ai vertici - rientro positivo per Sara Cardin : Nel fine settimana si è svolta a Istanbul la seconda tappa stagionale della Serie A di Karate. Sui tatami turchi si sono sfidati oltre 1800 atleti provenienti dal tutto il mondo. Una competizione quindi particolarmente impegnativa per l’elevato numero di incontri da superare per raggiungere la finale. L’Italia chiude con un podio invidiale e due a squadre, un bottino non particolarmente ricco, ma le prestazioni complessive sono state comunque ...

Vela - Europei Nacra 17 2019 : delusione finale per Ruggero Tita e Caterina Banti - Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei medaglia d’oro U23 : Sono terminati nella giornata di ieri gli Europei Nacra 17 2019, appuntamento di primo piano della stagione preolimpica del calendario velistico internazionale che ha visto le stelle della disciplina darsi battaglia nelle acque di Weymouth, località sulla costa meridionale della Gran Bretagna. La squadra italiana si presentava al via con importanti ambizioni di medaglia e con quattro imbarcazioni competitive in chiave podio. Nonostante una buona ...

Karate - Serie A Istanbul 2019 : secondo posto di Luigi Busà nei -75 kg! Due formazioni italiane sul podio nel kata a squadre : Luigi Busà centra un ottimo secondo posto nei -75 kg a Istanbul (Turchia), dove si è chiusa oggi la seconda tappa stagionale della Serie A di Karate. Il capitano azzurro, dopo una prova sotto le aspettative a Rabat, è tornato subito tra i migliori, realizzando un grande torneo e conquistando così altri punti preziosi per il ranking olimpico che qualifica a Tokyo 2020. Il campione europeo in carica ha dominato la propria pool, battendo in ...

Elezioni in Sicilia 2019 - le reazioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio - Sky TG24 - : I pentastellati perdono Bagheria, ma il leader esprime soddisfazione per "essere arrivati al ballottaggio nell'unico capoluogo di provincia al voto: Caltanissetta". Il leghista: "I Siciliani mi hanno ...