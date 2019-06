Cosa fare quando si è arrabbiati

ideegreen

(Di lunedì 17 giugno 2019)ci si arrabbia è davvero difficile ragionare, valutareè o meno opportuno. Abbiamo scelto però di raccogliere un po’ di spunti che possono guidarci in un momento in cui siamo fuori di noi. Ci sono anche dei consigli più generali per cercare di non arrabbiarsinon ne vale la pena. Prima di scopriresi èè importante premettere che non c’è nulla di male ad esserlo se abbiamo dei validi motivi. Lo preciso perché spesso, nel parlare comune, si insiste nel dire “dai, non arrabbiarsi”, maci vuole ci vuole e trattenere la rabbia fa solo male. Anche in questo caso, come in molti altri, è necessario un certo equilibrio, anche per essere credibili. Se ci adiriamo troppo spesso, passeremo per essere considerati una persona troppo irritabile e pochi staranno ad ascoltare le nostre ragioni. (altro…)si è ...

CarloCalenda : No dico una cosa diversa, e la dico da mesi, abbiamo bisogno di persone che abbiano pubblica visibilità e competenz… - GoalItalia : 'Cosa bisogna fare per avere un rigore? Le maglie a righe' Quando Sarri era il primo rivale della Juventus ? - pisto_gol : A premiare la vincente del Campionato Primavera tra Atalanta e Inter non erano presenti nè il presidente Miccicchè… -