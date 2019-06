WRC | Rally d’Italia per altri 3 anni in Sardegna

DIRETTA RALLY DI SARDEGNA 2019/ WRC - streaming video e tv : Tanak si ripete? : DIRETTA RALLY di SARDEGNA 2019: info streaming video e tv, orario e vincitore dell'ottava tappa del Mondiale Wrc. Chi oggi troverà il traguardo ad Alghero?.

Diretta Rally di Sardegna 2019/ WRC : classifica - Tanak al comando su Sordo : Diretta Rally di Sardegna 2019: info streaming video e tv, vincitore, percorso, orario seconda giornata dell'ottava gara del Mondiale Wrc, oggi 15 giugno.

Mondiale Rally - Dal 2022 le vetture WRC saranno ibride : Librido arriva ufficialmente nel Mondiale Rally: il Consiglio Mondiale della Fia ha approvato i nuovi regolamenti tecnici per il 2022 che prevedono lutilizzo di un sistema ibrido supplementare per le vetture del WRC. Dopo tante chiacchiere sullargomento, oggi è arrivata dunque la conferma di quale futuro si prospetta per la categoria.Componenti standard. Lapproccio allibrido sarà graduale: per le prime tre stagioni, infatti, le squadre potranno ...

Mondiale Rally - Citroen C3 WRC di Ogier in testa al Sardegna 2019 : La sedicesima edizione del Rally Italia Sardegna, ottava gara del FIA World Rally Championship, valida anche quale quarto atto del Campionato

La Yaris WRC di Tänak vince il Rally del Cile : La Toyota Yaris WRC di Ott Tänak ha conquistato la seconda vittoria della stagione nella prima edizione del Rally del Cile. Tänak ha effettuato una brillante prestazione in una gara impegnativa con il miglior tempo durante la Power Stage, guadagnando punti extra per salire fino al secondo posto nel campionato piloti, a soli 10 punti […] L'articolo La Yaris WRC di Tänak vince il Rally del Cile sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

WRC – Mostruoso incidente per Neuville al Rally del Cile : le immagini sono davvero spaventose [VIDEO] : Un incidente terrificante per Neuville e Gilsoul nella PS 8 del Rally del Cile: immagini spaventose Attimi di terribile paura ieri durante la PS 8 del Rally del Cile: la Hyundai i20 Coupé WRC di Neuville e Gilsoul, dopo un atterraggio troppo al margine ed il contatto col un ‘muretto’ di terra, è impazzita, girando su se stessa e sparando pezzi di lamiera da tutte le parti. Gli spettatori posizionati in quel punto del tragitto ...

DIRETTA RALLY DEL CILE 2019/ WRC - streaming video e tv : Mikkelsen subito protagonista : DIRETTA RALLY del CILE 2019: info streaming video, percorso e orario della quinta prova del mondiale Wrc, del tutto inedita. Ogg 10 maggio 2019.

Rally WRC Argentina - Neuville vince e decolla nel mondiale : Neuville insiste. Il belga della Hyundai i20 vince il Rally di Argentina, quinto appuntamento del mondiale. Dopo quella in Corsica, seconda affermazione consecutiva per Thierry Neuville, che consolida ...

WRC - Doppietta Hyundai al Rally Argentina : vince Neuville - secondo Mikkelsen : M-Sport chiude le magnifiche quattro con 78 punti. Rally Argentina 2019: le ultime tre prove speciali La mattinata Argentina comincia con il sole, come ieri, e con la prima prova speciale su tre ...

WRC - Rally Argentina - in fuga Neuville e Tanak. Ritiri eccellenti [VIDEO] : La dinamica è stata spaventosa come si vede nel video in testa all'articolo, anche per via del pubblico che era a pochi centimetri dalla vettura: come ha detto poi lo stesso Lappi, per la cronaca, ...

DIRETTA RALLY D'ARGENTINA 2019/ WRC - streaming video : SS3 cancellata - Meeke leader : DIRETTA RALLY D'ARGENTINA 2019: info streaming video e tv della prima giornata di gara sulle pampas argentina per il Mondiale Wrc, oggi 26 aprile 2019.

