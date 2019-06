Sarri nuovo allenatore Juve | rimossa la targa a Bagnoli

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Come preannunciato sui social non appena è arrivata l’annuncio ufficiale didellantus è statalaaffissa dai tifosi napoletani nel 2017 al civico numero 51 di via Silvio Italico a, sulla facciata del palazzo dove nacque. Questa la nota del Laboratorio Politico Iskra. “Non abbiamo mai voluto confondere politica e tifo ma ci piange il cuore a leggere l’amarezza di tante persone, come noi, che credevano e avevano riposto la propria fiducia in qualcuno per continuare a credere nel calcio. Una fiducia che viene regolarmente spezzata dalle leggi di mercato. Tre estati fa con Higuain, quest’anno con. Sarà che ormai nel calcio (come in politica) non esistono più giochi di appartenenza o ideologici, ma solo leggi di mercato? Quando decideremo di non essere più clienti/sudditi e inizieremo ad essere ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus