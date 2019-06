Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Scarlett? CD Projekt non lo esclude

eurogamer

(Di domenica 16 giugno 2019)debutterà nei negozi nei primi mesi del 2020, anticipando dunque l'uscita di PS5 e. Ma non è escluso che in futuro il nuovo progetto di CDRED non sbarchi anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft.In un'intervista con Eurogamer.net, il lead quest designer Pawel Sasko non ha infatti disdegnato quest'eventualità, anzi tutt'altro, ma al momento il focus del team polacco è tutto sulle piattaforme già confermate, ovvero PC, PS4 eOne."Al momento siamo concentrati su PC, PS4 eOne ma ovviamente in futuro probabilmente ci piacerebbe averesulle nuove piattaforme.", afferma Sasko. "Ma questo è davvero un problema per il futuro, ad essere onesto. Ora come ora siamo focalizzati sulle piattaforme già annunciate."Leggi altro...

