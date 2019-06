CorSport | Napoli in vantaggio sul Juve e Milan per Manolas

CorSport : Tutte le variabili dell’affare James Rodriguez per il Napoli : Non si scioglie l’intreccio James Rodriguez. Il calciatore colombiano è una priorità per Carlo Ancelotti e lo è anche per il presidente De Laurentiis che vorrebbe accontentare il suo allenatore e i tifosi con l’acquisto di un campione. Ma il mercato non è mai semplice, anzi è insidioso. Se è vero che dalla Spagna sono arrivate notizie dell’Adidas pronto ad un’operazione commerciale su James che garantirebbe al Napoli il ...

CorSport : Koulibaly-Manolas potrebbe essere la nuova coppia della difesa del Napoli : Se davvero Albiol dovesse andare via al Napoli spetterebbe l’arduo compito di sostituirlo e di assegnare un nuovo compagno a Koulibaly. Tra i più papabili per il ruolo di centrale, scrive il Corriere dello Sport, c’è Manolas, che è pronto a lasciare la Roma dietro il pagamento della clausola di 36 milioni di euro. Assistito da Raiola, ha 27 anni, è veloce, ha esperienza e una bella personalità ed è anche molto forte nel gioco aereo. Il suo ...

CorSport : Il Napoli pronto all’azzardo per James Rodriguez : Aurelio chiama Florentino e senza troppe premesse si tratta per James. Il Corriere dello Sport riporta dei contatti tra il Napoli e il Real per chiudere l’affare, contatti diretti, senza intermediari tra i due presidenti. Tante telefonate in questo affare, prima Ancelotti che ha sentito direttamente James, allenato già al Bayern, ora De Laurentiis e Perez, ma servono incontri diretti. I costi sono record, mai in 90 anni il Napoli ha speso ...

CorSport : “Insigne - dall’azzurro-tenebra del Napoli all’azzurro shocking della Nazionale” : Sul Corriere dello Sport il ritorno di Insigne in Nazionale. Un rapporto che finora è stato sempre tormentato. Conte lo aveva punito dopo aver abbandonato Coverciano. Poi lo aveva convocato per l’Europeo 2016 ma come riserva dietro a Pellè, Zaza e Eder. Ventura gli aveva concesso solo quindici minuti scarsi contro la Svezia all’andata e al ritorno neppure lo aveva scomodato dalla panchina, nonostante il disastro che accadeva in campo. Ieri, ...

CorSport : i nomi caldi del mercato del Napoli. Torna anche Elmas : Sul Corriere dello Sport una panoramica del mercato del Napoli. C’è l’interesse per Maurito, ma anche la grande passione di Ancelotti per Lozano del Psv. In 40 partite ha totalizzato 21 gol e 17 assist. L’affare non è semplice e bisogna capire quanto il Napoli piace a Lozano. Il suo manager, Raiola, ci sta lavorando. In seconda battuta c’è Rodrigo del Valencia. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il Valencia lo ...

CorSport : Napoli e Inter pensano a uno scambio Insigne-Icardi : Che il Napoli sia Interessato a Icardi non è un mistero. E l’Inter non ha chiuso la porta al Napoli, anche se è una sua diretta concorrente. Ma per arrivare a portare Maurito in azzurro occorre uno scambio e a Conte piace Zielinski. Piotr, però, è considerato incedibile dal club di De Laurentiis. E allora si pensa ad un altro scambio, di cui parla oggi il Corriere dello Sport: Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. L’idea pare ...

CorSport : Icardi al Napoli? Unica possibilità lo scambio con un incedibile : Nessuna offerta per Mauro Icardi da parte del Napoli, ma richiesta di informazioni sì. Lo scrive Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, ricordando che già nell’estate del 2016 il club di Ancelotti provò a portare l’attaccante dell’Inter in città, con un’offerta di più di 60 milioni ma che, all’epoca, incontrò l’opposizione dell’Inter. Oggi, invece, l’Inter lo ha messo sul mercato “e non ci sarebbe alcuno sbarramento per il club partenopeo, ...

CorSport : Psg alla riscossa per Allan - ma il Napoli resiste : Il Psg ci ha già provato l’estate scorsa. All’epoca, l’offerta per allan ammontava a 60 milioni di euro. Prevedeva un quinquennale da sette milioni e passa. Ad un certo punto la stagione del centrocampista ha anche risentito delle voci di mercato, con il mancato schieramento in panchina da parte del mister e qualche prestazione sottotono. Adesso, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero di nuovo alcune “chiacchierate di cortesia”, non ...

CorSport : Insigne e Lozano - in coppia per l’attacco del Napoli : Il Corriere dello Sport parla di patto. Un patto nato il 1 maggio a casa del mister, quando la società e Insigne si incontrarono per chiarire la confusione nata dopo la sostituzione in Europa League e le parole di Lorenzo. A Insigne sono state date le garanzie della sua permanenza al Napoli, anche con un prolungamento del contratto, ma tra le righe De Laurentiis ha fatto capire a Raiola che c’è Lozano da portare a casa e che l’arrivo ...

Rinnovi Napoli - CorSport – Da Albiol a Zielinski : i dettagli delle 6 trattative : Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski: i dettagli delle 6 trattative Rinnovi Napoli, CorSport – Da Albiol a Zielinski i dettagli delle trattative. Sono ben 6 gli azzurri che stanno trattando i rispettivi prolungamenti di contratto con il club partenopeo. Da Albiol a Zielinski passando per Callejon, Maksimovic, Mertens e Milik. L’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della ...

CorSport : Il Napoli lavora per sei rinnovi : Sono sei i contratti in scadenza da rinnovare. Il Corriere dello Sport fa il punto su tutte le trattative. Il contratto di Albiol scade tra un anno e lui vorrebbe allungarlo per altri dodici mesi. Non è sicuramente una delle priorità del Napoli, dato che a settembre Raoul compirà 36 anni, ma non è impossibile che accada. Anche Callejon, da contratto, dovrebbe restare a Napoli solo un altro anno. Josè di anni ne ha 32 ma è stato ritenuto ...

CorSport : Koulibaly un figlio di Napoli - come Maradona e il Petisso : Koulibaly come Diego Armando Maradona e il Petisso, sono infatti questi i nomi dei calciatori che hanno avuto la cittadinanza onoraria. Il Corriere dello Sport sottolinea come il difensore senegalese ha dimostrato di essere non solo un calciatore del Napoli, ma napoletano di sentimenti. «Un po’ mi fa piacere essere diventato il simbolo della lotta alle discriminazioni nello sport però allo stesso tempo mi rattrista pensare che al giorno ...

Per il CorSport Insigne resta al Napoli per assenza di offerte : Il Corriere dello Sport dà per certa la permanenza di Insigne al Napoli. Non solo e non tanto per la distensione dei toni da parte di De Laurentiis, che ha parlato di semplice periodo di appannamento per il capitano dichiarando che dal giorno dell’incontro a cui era presente anche Raiola il caso non è più esistito. Il motivo reale della permanenza è che la trattativa per l’eventuale cessione del capitano è davvero difficile si concretizzi. Il ...

CorSport : Il Napoli punta Rodrigo Moreno del Valencia : Il campionato è appena finito e il Napoli, agevolato dalla certezza di una panchina salda, già si è portato avanti sul mercato. L’inviato del Corriere dello Sport da Barcellona, Andrea De Pauli, scrive oggi che Ancelotti guarda alla Spagna, per la precisione a Valencia. Nella città la cui squadra si è qualificata in extremis per la prossima Champions, “si dice con crescente insistenza” che Giuntoli sarebbe tornato all’assalto di Rodrigo ...