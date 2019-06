Calciomercato Fiorentina | Commisso | “abbiamo intenzione di tenere Chiesa”

Calciomercato Fiorentina - confermato Montella : arriva il terzino serbo Terzic [DETTAGLI] : Calciomercato Fiorentina – Alla fine il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ha deciso: Montella sarà l’allenatore anche per la prossima stagione. La conferma è arrivata al termine dell’incontro avvenuto a New York. Nei prossimi giorni sarà messo nero su bianco. Intanto arriva il primo colpo dell’era Commisso: Aleksa Terzic, terzino classe ’99 della Stella Rossa. Questa la nota ufficiale del ...

Calciomercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa blindato : “Il prossimo anno giocherà qui” : Né Juventus, né Inter, né estero. Il futuro di Federico Chiesa è ancora a Firenze. E’ la stessa società viola a comunicarlo, tramite una breve nota stampa pubblicata sul sito ufficiale. Ecco cosa recita il comunicato. “Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da ...

Calciomercato Fiorentina : Chiesa dice addio? Inter e Juve osservano : L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, potrebbe lasciare la squadra toscana in estate, mentre Juventus e Inter si mettono subito in filaFiorentina / Chiesa – Finale di stagione da dimenticare per la Fiorentina che, dopo il sogno Europa League, si ritrova a dover affrontare uno scontro salvezza con il Parma domenica pomeriggio. Inoltre, la cura Montella non ha dato frutti, dato che i toscani hanno totalizzato soltanto un ...

Calciomercato Napoli - doppio innesto a centrocampo : affare con la Fiorentina : Calciomercato Napoli – Ultime partite in stagione per il Napoli, l’obiettivo della squadra di Carlo Ancelotti è di chiudere la stagione nel miglior modo possibile ma si sta già programmando la prossima stagione. Il presidente De Laurentiis è al lavoro sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più importante per provare a ridurre il gap con la Juventus, nelle ultime ore novità importanti per quanto ...