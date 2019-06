Tragedia in Lombardia | ritrovato il cadavere del giovane scomparso nel fiume Oglio 

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Dopo circa un’ora di ricerche serrate è statoildelnelOglio. Si trovava a quattro metri di profondità e a una quindicina di metri dal punto in cui era stato visto scomparire. Il 17enne era entrato in acqua poco dopo le 14 di oggi, nell’Oglio a Palosco, per recuperare una palla. Il ragazzo è stato probabilmente trascinato sott’acqua da un mulinello. Gli amici hanno tentato di soccorrerlo, ma la forza della corrente ha avuto la meglio. Sul posto, oltre ai sommozzatori volontari di Treviglio, sono giunti gli uomini del soccorso subacqueo di Milano, una squadra dei vigili del fuoco di Romano di, la polizia locale di Palosco, la Croce Rossa di Palazzolo e l’elisoccorso da Milano. L'articoloinildelnelMeteo Web.

