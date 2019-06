Strozzapreti con calamari | gamberi e pomodorini

cosacucino.myblog

(Di sabato 15 giugno 2019)CONIngredienti 220 gr. di400 gr. di un misto di ANELLI DIe CIUFFETTI DI4/6di media grandezza 101/2 di bicchiere di VINO BIANCO 1 spicchio di AGLIO 2 cucchiaini di PREZZEMOLO TRITATO q.b. di PEPE q.b. di SALE q.b. di OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA Preparazione Mettete sul fuoco una pentola con l’acqua per la cottura della pasta e salatela. Mentre l’acqua bolle iniziate a preparare il sugo. Fate rosolare uno spicchio d’aglio in un tegame con un poco olio extra vergine. Aggiungete itagliati a metà e i ciuffetti di, lasciate cuocere a tegame coperto a fuoco appena vivace per 5 minuti.Aggiungete gli anelli di, cuocete per un paio di minuti poi unite il prezzemolo, regolate di pepe e bagnate con il vino bianco. Continuate la cottura a fuoco coperto per 5 minuti ...

