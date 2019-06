Raffaella Fico | confessione hot dopo la rottura con Moggi | «Cerco un uomo che mi faccia

Mi deve far sentire donna! Raffaella Fico si sbottona con Cucciari : Dopo settimane di indiscrezioni e gossip finalmente arriva la conferma: Raffaella Fico e Alessandro Moggi non stanno più insieme. La soubrette e il procuratore sportivo, figlio del più famoso Luciano, si sono lasciati a un passo dal matrimonio. Le pubblicazioni di nozze erano apparse lo scorso dicembre ma poi la coppia è scoppiata. A prendere la decisione definitiva è stata Raffaella , che ha confermato la notizia a Un giorno da pecora, il ...

Raffaella Fico torna single a un passo dalle nozze : Alessandro Moggi ha già un’altra (famosa) : Eravamo rimasti alle nozze imminenti e invece tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi è finita. Definitivamente, a quanto pare. La showgirl e cantante napoletana si è lasciata con il manager, figlio di Luciano Moggi , dopo quasi 2 anni d’amore e soprattutto ad un passo dal matrimonio, come ha confermato la stessa Fico . Dopo l’annuncio delle fine della relazione tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi , i rumors sulle cause si erano ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati : lui in barca con la nuova fidanzata - la deputata Elvira Savino : Rafaella Fico e Alessandro Moggi si sono nuovamente lasciati. L’ex gieffina e il procuratore sportivo, figlio di Luciano, sembravano a un passo dalla nozze, ma il sogno d’amore sembra ormai destinato a non avverarsi. A dare l’annuncio non è stato nessuno dei due diretti interessati, ma le foto di Moggi in barca assieme alla nuova fiamma. La rivista “Chi” infatti ha pubblicato gli scatti di una romantica crociera di Alessandro assieme alla nuova ...