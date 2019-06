Prosecco | il Consorzio di tutela chiede di riclassificare la riserva della vendemmia

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) L’assemblea dei soci deldidelDoc ha dato mandato al presidente Stefano Zanette dire alla Direzione agroalimentare di Veneto e Friuli Venezia Giulia digli ettolitrile daa “vino bianco con o senza indicazione geografica”. La decisione, prevista dalle leggi delle due Regioni, viene presa in un’ottica di regolazione delle vendite e di mantenimento del prezzi al di sopra di determinati valori. Ad essere esclusa dalla richiesta sara’ soltanto la componente di riserveli destinata a diventarebiologico. Per ilDoc fra gennaio e maggio 2019 gli ettolitri imbottigliati sono stati superiori del 5,5% rispetto all’anno precedente, in piena corrispondenza con le previsioni del. “L’andamento climatico degli ultimi mesi – ...

EuropeBT : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: Prosecco: Consorzio Doc, riclassificare riserva vendemmia - 24oresport : Prosecco DOC sarà lo sponsor principale del Round inglese del WorldSBK 2019 Il consorzio vinicolo italiano sosterà… - Liv_illa : RT @SRubinato: Dove va il #Prosecco dopo lo straordinario successo Sovrapproduzione 2018 e crollo dei prezzi segnano l’inizio di un’inversi… -