optimaitalia

(Di sabato 15 giugno 2019) Sta facendo discutere moltissimo in queste il cosiddettoP30 Pro, per forza di cose il device più avanti tra quelli prodotti dal colosso cinese per quanto concerne lo sviluppo software. Oggi 15 giugno, infatti, è trapelata online la primissimaaddirittura impostata su10 e sul sistema operativo Android Q. Nonostante si tratti di un prodotto non, oltre che incompleto, siamo comunque al cospetto di una potenziale svolta molto importante dopo le notizie raccolte di recente sul top di gamma Android. Scendendo maggiormente in dettagli, trapela che lain questione non sia stata fornita da. La fonte, in questo particolare frangente, risulta essere Funky, particolarmente nota tra coloro che amano sbloccare gli smartphone del brand cinese. Il tweet trapelato poche ore fa apre per forza di cose scenari davvero interessanti per tutti coloro che in ...

SkySportMotoGP : ?? #Marc Marquez è il più veloce in #FP1 ? @Petrux9 e @lorenzo99 fuori dalla Top-10 ? - SkyTG24 : Le piante si stanno estinguendo più velocemente del previsto - OptiMagazine : Più veloce che mai Huawei P30 Pro con EMUI 10: prima beta non ufficiale convincente -