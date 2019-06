huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) “L’Disi. La prossima settimana gli verràlache i miei avvocati stanno presentando al Tribunale di Roma. Sarà quindi la magistratura a mettere fine alle sue manipolazioni sul contenuto di un mio vecchio disegno di legge che diminuisce il trattamento economico dei parlamentari italiani e non lo aumenta come sostiene Di”. Lo dichiara il senatore Luigi Zanda, tesoriere del Pd.“Fornirò tutta la documentazione necessaria a mettere in chiaro quali siano i metodi che usa il capo politico del M5S. Tutto i senatori e i deputati sanno che i parlamentari europei hanno un trattamento inferiore al loro. E lo sa probabilmente anche Diche però insiste ugualmente con la sua propaganda ingannevole”.“Quanto all’ingegner Carlo De Benedetti (che da tempo non è ...

egidioCA : RT @HuffPostItalia: 'L'onorevole Di Maio si tranquillizzi: gli verrà notificata la richiesta danni dai miei avvocati' - zluca2 : RT @HuffPostItalia: 'L'onorevole Di Maio si tranquillizzi: gli verrà notificata la richiesta danni dai miei avvocati' - EmilioBerettaF1 : RT @HuffPostItalia: 'L'onorevole Di Maio si tranquillizzi: gli verrà notificata la richiesta danni dai miei avvocati' -