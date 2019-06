Incendio Notre Dame | ristrutturazione in 5 anni

Incendio Notre Dame : oggi la prima messa per una trentina di persone : Si terrà oggi pomeriggio la prima messa nella cattedrale parigina di Notre–Dame, a due mesi dall’Incendio che ha parzialmente distrutto uno dei simboli della cristianità. “Per ovvie ragioni di sicurezza“, ha spiegato la diocesi di Parigi, nessun fedele sarà presente a questa messa, che sarà trasmessa in diretta dal canale cattolico Kto affinché “i cristiani possano partecipare e fare la comunione“. Saranno ...

Incendio NotreDame : su 850 milioni di donazioni promesse ne sono stati versati 80 : Soltanto il 9 percento delle promesse di donazioni per la ricostruzione della basilica parigina di Notre-Dame, devastata dall'Incendio del 15 aprile scorso, sono state versate. Si tratta di un totale di 80 milioni su 850 promessi, secondo quanto riferito questa mattina dalla radio "France Info".

Elodie e Marracash in Margarita - nel nuovo singolo estivo c’è anche l’Incendio di Notre Dame (testo) : Elodie e Marracash in Margarita: il nuovo singolo è disponibile da oggi in digital download in tutti gli store e da venerdì 14 giugno sarà anche in rotazione radiofonica. I due la presenteranno oggi attraverso un evento stampa in programma a Milano. Per Elodie non si tratta del primo singolo estivo: è presente nel brano dei The Kolors, Pensare Male, tra le canzoni dell'estate 2019 più apprezzate dal pubblico. Oggi torna con ben altro ...

Notre Dame - prima messa dopo l’Incendio : un atto simbolico tra eccezionali misure di sicurezza : Un passo da fare, un obiettivo ed un auspicio, che albergava nel cuore dei francesi da quel 15 aprile scorso quando la cattedrale di Notre Dame di Parigi andò in fiamme: “celebrare al più presto una messa“, e questo fine settimana il desiderio che aveva espresso l’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit sarà esaudito anche se con speciali misure di sicurezza. La prima messa verrà celebrata nel prossimo fine settimana, riferisce ...

Francia - Incendio in Notre Dame : trovato piombo nel sangue di un bimbo - test ai residenti : Elevate concentrazioni di piombo sono state riscontrate in un bambino che abita a Parigi, nel quartiere dell’Ile de la Cité, dove sorge la cattedrale di Notre-Dame colpita dall’incendio del 15 aprile. Le autorità francesi hanno pertanto invitato le famiglie che vivono al centro di Parigi con bambini piccoli o donne incinte a sottoporsi a un’analisi del sangue per valutare il livello di piombo. L’Agenzia regionale della ...

Incendio Notre-Dame - trovato piombo nel sangue di un bambino. Controlli per piccoli sotto i 7 anni e donne incinte : Nel sangue di un bambino residente nel quartiere parigino di Notre-Dame sono state trovate tracce di piombo superiori al limite di sicurezza. Per questo, dopo l’Incendio divampato nella cattedrale, il 15 aprile scorso, le autorità sanitarie di Parigi hanno invitato tutte le famiglie con bambini di età inferiore a sette anni e le donne incinte che vivono nel quartiere a “recarsi dal proprio medico curante” per un analisi del ...

Mattarella a Notre Dame dopo l'Incendio : «Specchio della civiltà europea» : Sergio Mattarella in Francia per le celebrazioni del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Il presidente della Repubblica è arrivato poco fa a Notre-Dame per una visita...

