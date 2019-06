Fiorella Mannoia | “Sally? Vasco mi disse che l’aveva scritta per me e non lo sapeva Uno

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Le immagini inedite diche fanno parte delle testimonianze confluite nel docuconcerto “Siamo Solo Noi” di Giorgio Verdelli dedicato aRossi, in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno. La cantautrice parlando diricorda: “Quando alcuni giornalisti gli hanno chiesto cosa ne pensasse della versione di Sally cantata da me, lui rispose: l’hoper lei e non lo sapevo. Penso che sia uno dei più bei complimenti che abbia ricevuto. Sono stata onorata e felice…perché quando interpreti la canzone di un altro, mi sono sempre detta, l’importante è non fare danni…poi se si riesce a dare un valore aggiunto allora hai vinto. Si ha sempre paura del giudizio degli altri – conclude la– soprattutto con un mostro sacro comeè difficile che altre versioni possano essere accettate e invece devo dire che è stato ...

EdTroiano : @Conad, #grandeviaggioinsieme a Forli' un sabato con sport, solidarietà, cibo e gran finale di Fiorella Mannoia Le… - RadioGemini1 : Ora in onda: Noemi (Ft. Fiorella Mannoia) - L'Amore Si Odia - pino_zuliani : RT @EdTroiano: Conad, #grandeviaggioinsieme: sabato di sport, solidarietà e gran finale di Fiorella Mannoia 60 anni di Cia-Conad: talk show… -