Addio a Franco Zeffirelli | il maestro si è spento all’età di 96 anni

Addio a Franco Zeffirelli - l'omaggio delle tv : La Traviata su Rai 1 in prima serata : Sky e Rai modificano in parte la propria programmazione per rendere omaggio a Franco Zeffirelli nel giorno della sua scomparsa.prosegui la letturaAddio a Franco Zeffirelli, l'omaggio delle tv: La Traviata su Rai 1 in prima serata pubblicato su TVBlog.it 15 giugno 2019 18:39.

Addio a Franco Zeffirelli - una vita tra cinema e teatro : Si è spento a 96 anni Franco Zeffirelli, regista di cinema e teatro, scenografo, costumista e attore. Lo saluta il sito della Fondazione a lui dedicata, con un “Ciao maestro”. E la fine lo coglie ancora al lavoro, nonostante la lunga malattia, per una regia dell’amatissima Traviata che aprirà la stagione del Festival lirico all’Arena di Verona il prossimo 21 giugno. Era nato a Firenze nel 1923 dove, da studente di architettura, era già ...

Franco Zeffirelli - Addio al maestro che portò un’idea di regia unica in Italia e fu anche due volte senatore di Forza Italia : addio “maestro”. Franco Zeffirelli è morto la scorsa notte nella sua villa romana sulla Appia Antica. Aveva 96 anni. Toscano, fiorentino e tifosissimo della Fiorentina fino al midollo, senatore della repubblica con Forza Italia, è forse il regista Italiano più conosciuto al mondo per aver proposto un’idea di regia unica in Italia che ha attraversato più settori dell’arte novecentesca: il cinema, l’opera lirica e la televisione. Stile ...

