“Tutto perfetto” l’ultimo libro di Lorenzo Marone

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) C’è nelle narrazioni in corso un bisogno di tornare indietro per riscoprire nell’infanzia, così come in vecchie casse familiari, i dettagli di caratteri, scelte, improntitudini. Lo fa l’ultima Nadia Terranova, come gli sceneggiatori di Rocketman. Non sfugge a questo bisogno neancheche inperfetto (pagg, 298; euro 16.5°; Feltrinelli)” disegna la storia del fotografo quarantenne Andrea Scotto, spirito ribelle che è costretto dalla sorella Marina ad accudire il padre Libero – un ex comandante di navi che ha un cancro allo stato terminale – per alcuni giorni al Vomero. Gli Scotto sono procidani d’origine ed il burbero Libero convince il sensibile Andrea – nascondendolo alla figlia – a riaccompagnarlo nell’isola natia per salutare al cimitero la madre Delphine, la ragazza belga che il comandante sposò e porto sull’isola nera. In realtà Libero ...

innamsdimples : Sono tanto felice che Joon abbia postato... sono entrata su twitter e mi è arrivata la notifica. Il fatto è che sta… - cami_colli : Tempo fa si era riusciti ad organizzare un ipotetico concerto dei #MetaMoro a San Siro, era tutto perfetto e curato… - racconterodite_ : Ovviamente faccio prima la prova perché per lei voglio sua tutto perfetto neo minimi particolari. -