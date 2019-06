Noam Chomsky non partecipa al convegno ' Identitas' con l' ideologo russo Dugin

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il noto teorico della comunicazione e linguista statunitenseha deciso di nonre ad unorganizzato recentemente dal poeta e filosofo Emanuele Franz, intitolato ': uguali ma diversi' e che avrà luogo sabato 15 giugno nel Castello di Udine con il patrocinio del comune friulano. Tale conferenza aveva scatenato nei giorni scorsi alcune polemiche, a causa della vicinanza alla destra radicale ed estrema di alcune associazioni che hanno partorito la stessa idea delin terra friulana.: 'Non interverrò alla conferenza e non manderò neanche una breve dichiarazione' Intervistato dalla testata 'Euro News' in merito al suo rifiuto dire al, il popolare linguista ed intellettuale socialista libertario ha confermato la sua nonzione e ha affermato che, dopo aver sentito alcune persone, non manderà nemmeno una breve ...

simonafabbris : RT @nelloscavo: Noam Chomsky smentisce l'ultradestra italo-sovietica che lo aveva invitato a un convegno e che aveva insinuato che il grand… - SilviaCsgr : RT @nelloscavo: Noam Chomsky smentisce l'ultradestra italo-sovietica che lo aveva invitato a un convegno e che aveva insinuato che il grand… - rossella266 : RT @nelloscavo: Noam Chomsky smentisce l'ultradestra italo-sovietica che lo aveva invitato a un convegno e che aveva insinuato che il grand… -