L' Eurogruppo sostiene la procedura d’infrazione

(Di venerdì 14 giugno 2019) img src="https://media.polisblog.it/3/3ae/gettyimages-997058258.jpg" alt="infrazione si da" size="large" id="399235”L’, cioè il gruppo informale e riservato che riunisce i Ministri delle finanze degli Stati dell'eurozona, dice sì a unaa carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito. Ue: Italia non ha rispettato regola del debito, giustificataL’Italia "non ha rispettato" la regola del debito né nel 2018 né nel 2019 e non la rispetterà nemmeno l’anno prossimo "L'ha ascoltato le proposte della Commissione Ue sull'Italia ela richiesta di prendere le misure necessarie per rispettare le regole di bilancio" ha fatto sapere il presidente Mario Centeno. "C'è un chiaro sostegno per la nostra analisi e il ...

