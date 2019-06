I viaggi spaziali di Starfield saranno pericolosi e autentici

eurogamer

(Di venerdì 14 giugno 2019) Durante un panel all'E3 Coliseum, il director e produttore esecutivo di Bethesda Game Studios, Todd Howard, ha parlato del prossimo gioco spaziale della compagnia,.Howard ha affermato che tutti dovrebbero essere pazienti per quanto riguarda l'uscita del gioco, ma quello che può dire è che il team si sta avvicinando ain modo che sia un gioco ma con un'tà. È qualcosa che potrebbe realmente accadere.Come segnala Twinfinite, il team ha parlato del tipo di carburante utilizzato dalle astronavi, l'Helium 3, e di come la fisica e la gravità funzioneranno nello spazio. Ovviamente, dovranno far rientrare alcuni aspetti nella "dimensione videogioco", affinché non sia troppo punitivo o eccessivamente realistico come i verinello spazio. Ma l'obiettivo del team è far percepire ai giocatori un senso di pericolo durante le fasi di esplorazione.Leggi altro...

