Falsi malati | truffa ai danni dell’Inps per oltre 1 milione

(Di venerdì 14 giugno 2019) I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano, hanno eseguito un provvedimento di sequestro "per equivalente" perdi euro emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di 39 soggetti indagati per falso eaidell`Inps. Le indagini, delegate dal Dipartimento "Pubblica Amministrazione" della Procura della Repubblica, traggono origine da attività di analisi dei flussi di spesa di Enti pubblici risultati anomali, confermate in talune attività di accertamento interne degli ispettori dell`Ente di Previdenza Nazionale.Le investigazioni successivamente svolte hanno consentito di portare alla luce una vera prassi illecita, quasi un fenomeno di "costume", che vedeva coinvolte decine di persone residenti a Palermo e provincia le quali, utilizzando documentazione medica ...

