Due cadaveri carbonizzati trovati in un’auto a Torvaianica sul litorale di Roma 

Due cadaveri carbonizzati trovati in un’auto a Torvajanica sul litorale di Roma : Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un’auto a Torvaianica, in via San Pancrazio, sul litorale vicino a Roma. Ad avvertire i vigili del fuoco che un’auto, probabilmente una Ford Fiesta, era in fiamme è stato un cittadino. L’auto era abbandonata in un campo. È intervenuto personale del comando di Pomezia che, quando è arrivato sul...

Cadaveri dei Due amici nel Po. Gli esami tossicologici : “Avevano alcol nel sangue” : Ramsey Alrae Keiron e John Blair Rashad Randy, i due ragazzi delle Bahamas i cui corpi sono stati recuperati nel fiume Po la scorsa settimana a Torino, avevano ingerito alcol poco prima di morire.Continua a leggere

Torino - Due cadaveri di giovani delle Bahamas ritrovati nel Po. Uno aveva un permesso di soggiorno diplomatico : Due cadaveri recuperati nel Po, a Torino, nel giro di 24 ore. Due giovani delle Bahamas, uno di 29 e l’altro di 28 anni, sui quali adesso la polizia sta indagando per capire le cause della morte e il motivo per cui si trovavano in Italia. Un mistero che si infittisce, visto che il primo corpo recuperato è quello di Ramsey Alrae Keiron con permesso di soggiorno per motivi diplomatici rilasciato dall’Austria. L’amico e connazionale ...

Reggio Calabria : rinvenuti Due cadaveri - gli inquirenti ipotizzano un omicidio-suicidio : I cadaveri di due persone sono stati rinvenuti domenica scorsa all'interno di un appartamento sito nel rione di Gallico Marina a Reggio Calabria. Ad effettuare la macabra scoperta, secondo quanto dichiarato da alcune fonti locali, sarebbe stato un amico congiunto delle due vittime, sposati da diversi anni. Dopo aver visto i corpi senza vita nel cortile dell’abitazione, l'uomo ha subito allertato il personale delle volenti della Questura di ...

Migranti - Salvini : “Nel 2019 Due corpi in mare - -90% morti e dispersi”. Ma cita dati di 3 paesi e non i 400 cadaveri mai trovati : Matteo Salvini lo aveva già detto a marzo, durante una puntata di Porta a Porta, e lo ha ripetuto anche lunedì mattina ospite a Coffee Break su La7: “Grazie alla politica del rigore, dell’attenzione, dei porti chiusi noi abbiamo ridotto del 90% il numero dei morti e dei dispersi in mare. Nel 2019, i corpi senza vita recuperati nel Mediterraneo sono stati due a fronte dei mille degli anni precedenti”. Ma i numeri snocciolati dal ...