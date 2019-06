Daniele Faggiano | “Abbiamo ottimi rapporti col Napoli stiamo vagliando alcune soluzioni”

forzazzurri

(Di venerdì 14 giugno 2019) Quest’oggi il ds del Parma, intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kisssi è espresso in merito advicende di mercato che legano i ducali ed il. Ha asserito: “Su Sepe è ancora tutto da decidere e potrebbe anche rimanere così come Grassi. Possiamo contare suglicol. Ounas e Rog sono due giocatori che ci piacciono ma potrebbero non essere alla portata del nostro bilancio”. Ti potrebbero interessare anche: Il Paris Saint Germain riabbraccia Leonardo De Magistris: “Battere Sarri e Higuain sarebbe il massimo per ogni tifoso” Il Psg pronto a fare follie per Koulibaly, le ultime L'articolo: “Abbiamocolsoluzioni” proviene da ForzAzzurri.net.

