Caso Stefano Cucchi | i periti in aula | “Senza la lesione alla vertebre forse non sarebbe

Caso Stefano Cucchi - i periti in aula : “È morto per una concatenazione di cause” : Le parole del collegio dei periti nominati dal gip e sentiti oggi nell'aula bunker di Rebibbia al processo sul Caso Cucchi...

Caso Cucchi : entro Natale dovrebbe concludersi processo bis su morte Stefano : Roma – Salvo cambi di programma, entro Natale si concludera’ il processo bis in Corte d’Assise sulla morte di Stefano Cucchi (arrestato tra il 15 e il 16 ottobre 2009 e poi deceduto il 22 ottobre all’ospedale Pertini), che vede imputati 5 carabinieri, 3 dei quali per omicidio preterintenzionale. Il presidente Vincenzo Capozza ha stabilito il calendario che prevede per il 14 e il 26 giugno le ultime audizioni dei ...

Carolyn Smith difende Milly Carlucci sul Caso Stefano Oradei : “Ha fatto bene” : Carolyn Smith difende Milly Carlucci dalle critiche social sul caso Stefano Oradei – Veera Kinnunen Carolyn Smith prende le difese di Milly Carlucci che nell’ultima puntata di Ballando con le stelle ha “bacchettato” in diretta Stefano Oradei. Il ballerino professionista avrebbe creato problemi alla produzione e a Veera Kinnunen con ripetute scenate di gelosia a causa del feeling […] L'articolo Carolyn Smith difende ...

Caso Pamela Prati - tutte le reazioni dopo la confessione di Eliana Michelazzo : da Rosa Perrotta a Federico Mastrostefano : La lunga intervista/confessione di Eliana Michelazzo a Live Non è la d'Urso ha puntualmente scatenato l'ondata di reazioni social da parte di volti noti del piccolo schermo. Rosa Perrotta, Karina Cascella, persino Costantino della Gherardesca e Federico Mastrostefano (l'ex tronista corteggiato proprio dalla Perricciolo nel 2008 a Uomini e Donne).Rosa si è affidata a un lungo intervento parlato sul suo profilo instagram: Con tutta la buona ...

Cucchi - legale Anselmo : “Processo per Casamassima? No timori - Caso di Stefano blindato tra intercettazioni e deposizioni” : “La richiesta di processo per il carabiniere-teste Riccardo Casamassima? Nessun timore di ricadute per il caso di Stefano Cucchi“. A rivendicarlo è stato Fabio Anselmo, legale della famiglia, per quanto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, per il teste chiave che aveva permesso una svolta nelle indagini sulla morte del giovane geometra romano. Se ...

Caso Cucchi - Ilaria : “Stefano è morto da ultimo - aperto un varco” : Caso Cucchi, Ilaria: “Stefano è morto da ultimo, aperto un varco” Quando è salita sul palco del Primo Maggio, in migliaia hanno urlato il nome del fratello morto 10 anni fa. "Stefano Cucchi - ha detto - è diventato un simbolo, oggi possiamo dire che la legge è uguale per tutti e i diritti umani non sono mai ...

Caso Cucchi - Ilaria : "Stefano è morto da ultimo - aperto un varco" - : Quando è salita sul palco del Primo Maggio, in migliaia hanno urlato il nome del fratello morto 10 anni fa. "Stefano Cucchi - ha detto - è diventato un simbolo, oggi possiamo dire che la legge è ...

Arriva sul Nove Stefano Cucchi – La seconda verità - il docu-film che riapre il Caso Cucchi : Sono passati ormai dieci anni dalla morte di Stefano Cucchi e a fine maggio, sul canale Nove, in occasione della ricorrenza, va in onda un docu-film che racconta una volta per tutte tutta la sua storia, riannodando ogni filo della vicenda. La produzione si chiama Stefano Cucchi – La seconda verità ed è realizzato anche con la collaborazione di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, che è la voce narrante del docu-film. Dopo il successo di ...

Caso Stefano Cucchi - nuovo processo per otto carabinieri - : La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per otto carabinieri nell'inchiesta sui depistaggi successivi alla morte del geometra. Per gli inquirenti i militari modificarono le note di servizio e ...