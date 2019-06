Traffico Roma del 13-06-2019 ore 07 | 30

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) NOTIZIARIOGIOVEDI’ 13 GIUGNOORE 7.20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACIIN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO IN CITTA’, C’E’ UNA LUNGA CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, AUTO IN FILA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI SULLA VIA SALARIA SOLITE CODE IN DIREZIONE DELLATANGENZIALE DALLO SVINCOLO PER FIDENE ALL’AEROPORTO DELL’URBE ANCHE IN TANGENZIALE SI STANNO FORMANDO CODE DIREZIONE STADIO TRA LA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI UN INCIDENTE , SULLA VIA CASILINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VERMICINO DIREZIONE CENTRO ED INFINE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA , RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LAL’AQUILA Massimo Veschi In collaborazione ...

