Traffico Roma del 13-06-2019 ore 07 | 30

Agenzia_Italia : È in corso un maxi blitz di polizia contro il traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli - _Carabinieri_ : Operazione antimafia dei #Carabinieri #ROS, coordinati dalla DDA di Roma. Disarticolato clan “Fragalà”: nell’area m… - ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… -
È in corso un maxi blitz di polizia contro il Traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 19:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA: PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A TUSCOLANA. NON MANCANO GLI ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CODE PER Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A TUSCOLANA. NON MANCANO GLI ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 17:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A TUSCOLANA. CODE A TRATTI PER Traffico ED ANCHE PER ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 17:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A TUSCOLANA. AL PINCIANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO FINO A TUSCOLANA. IN VIA DEL FORO ITALICO CODE PER Traffico ED ANCHE PER INCIDENTE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1520 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA. Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA. IN VIA DEL FORO ITALICO Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1520 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA RUSTICA. Traffico RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA. IN VIA DEL FORO ITALICO Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1320 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ RALLENTAMENTI IN CITTA’ PER DIVERSI INCIDENTi: UNO IN VIA DI QUARTO PEPERINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANOPOLI NCIDENTE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA ANCORA UNA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA FARINDOLA VERSO ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1320 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN CITTA’ RALLENTAMENTI IN CITTA’ PER DIVERSI INCIDENTi: UNO IN VIA DI QUARTO PEPERINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ADRIANOPOLI NCIDENTE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA ANCORA UNA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA FARINDOLA VERSO ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1120 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A TRATTI FINO VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN GIOVANNI CI SPOSTIAMO SULLA Roma FIMICINO DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE DOPO LO SV DEL RACCORDO PROVENENDO DALLA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 1120 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA SULLA TANGENZIALE CODE DAL BIVIO CON LA A24 A TRATTI FINO VIA LA SPEZIA DIREZIONE SAN GIOVANNI CI SPOSTIAMO SULLA Roma FIMICINO DOVE TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE DOPO LO SV DEL RACCORDO PROVENENDO DALLA CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 12-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI 12GIUGNO 2019 ORE 09:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA PRENESTINA A TRATTI FINO ALLA RM FIUMICINO, IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI DALLA DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS, ALL’ALT DELL’AURELIA, DALLA RM-FIUMICINNO ALLA PONTINA E PIU AVANTI ALL’ALT DELL’A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...