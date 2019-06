Rinasce ex cartiera di via Salaria | per 40 mesi sarà cittadella arti e musica

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roma –ra’, ma solo per 40, l’exdi via. L’impianto industriale dismesso sara’ trasformato in unadellee dellagrazie a un progetto di riconversione temporanea del gruppo Urban Value, gia’ protagonista del recupero degli spazi di via Guido Reni, di piazza Ragusa e di piazza Bainsizza. Anche in questo caso gli spazi da riconvertire sono di proprieta’ di Cassa Depositi e Prestiti. L’ex, abbandonata da anni e teatro di atti di vandalismo ed occupazioni abusive, si trasformera’ in Citylab 971, uno spazio di 20.000 metri quadrati tra aree interne ed esterne che accoglieranno vari progetti per gli oltre 3 anni di attivita’. Tra questi una zona per concerti ed eventili chiamata Corte 971, un “agora’” per ospitare installazionistiche, un ...