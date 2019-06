Memphis | polizia uccide un afroamericano e scoppia la guerriglia urbana

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) A, in Tennessee, è appena passata una notte carica di tensione: la manifestazione per l'uccisione di un giovaneda parte dellalocale si è trasformata in una vera e propriail cui bilancio è di 24 agenti feriti, tre persone arrestate e diversi danni alla città. Secondo le ricostruzioni fatte, il giovane ventenne sarebbe stato fermato da una pattuglia. Il ragazzo non solo si è rifiutato di farlo, ma ha provato la fuga per seminare gli agenti. Così, i poliziotti avrebbero iniziato a sparare in direzione del giovane,ndolo. LaScene di una vera e propriasi sono presentate davanti agli occhi degli abitanti di Frayser, a nord della città di, in Tennessee. Scontri e disordini tra le forze dell'ordine e coloro che accusavano gli agenti di aver ucciso volontariamente un giovane. La ...

