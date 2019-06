La rete fissa e mobile di Vodafone non funziona a molti utenti in tutta Italia : La rete fissa e mobile di Vodafone non funziona a molti utenti in tutta Italia. Le prime segnalazioni sono avvenute verso le 15 e sono proseguite nelle ore successive. Come segnala il sito Downdetector, i problemi sembrano riguardare solamente l’Italia.

Wind propone ad alcuni clienti mobile Internet senza limiti su rete fissa e una SIM con 100 Giga a 16 - 99 euro : Wind ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni clienti ricaricabili mobile, ai quali viene proposta la possibilità di attivare la rete fissa ad un prezzo speciale L'articolo Wind propone ad alcuni clienti mobile Internet senza limiti su rete fissa e una SIM con 100 Giga a 16,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone continua a offrire l’opzione “Instant Activation” con 15 GB di internet fino all’attivazione della rete fissa : Vodafone continua a offrire l'opzione "Instant Activation" con Vodafone Ready fino all'attivazione della rete fissa: 15 GB di internet su due numeri L'articolo Vodafone continua a offrire l’opzione “Instant Activation” con 15 GB di internet fino all’attivazione della rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Vodafone è pronta a contrastare Iliad con nuove offerte e si gode la crescita della rete fissa : Nel corso della conferenza in cui il gruppo Vodafone ha presentato i risultati finanziari, si è parlato anche di Iliad e delle strategie per tornare competitivi. L'articolo Vodafone è pronta a contrastare Iliad con nuove offerte e si gode la crescita della rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Non trascurabili aumenti su rete fissa Wind per lo scatto alla risposta e novità costo attivazione linea : Nella primavera delle rimodulazioni degli operatori, non potevano mancare anche gli aumenti della linea fissa Wind, anche se per nuovi clienti. Non si possono sottovalutare infatti gli aggravi di spesa relativi alle offerte che prevedono un costo per lo scatto alla risposta ma pure delle novità relative al valore di attivazione della linea, soprattutto nel caso in cui si proceda all'operazione in negozio. Partiamo proprio dall'aumento del ...

Iliad accelera sullo sviluppo delle reti 4G e 5G - raggiunge 3 - 3 milioni di utenze e pensa alla rete fissa : Iliad annuncia un accordo a lungo termine con la spagnola Cellnex per lo sviluppo della propria rete e intanto arriva a 3,3 milioni di clienti. L'articolo Iliad accelera sullo sviluppo delle reti 4G e 5G, raggiunge 3,3 milioni di utenze e pensa alla rete fissa proviene da TuttoAndroid.