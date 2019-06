La probabilità di vincere il secondo jackpot più alto di sempre del Superenalotto

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) C'è grande attesa per l'estrazione del. Ilha raggiunto la ragguardevole cifra di 168 milioni e 100 mila euro diventando, ad ora, la più alta al mondo dopo che, in America, un californiano si è aggiudicato i 350 milioni dollari messi in palio dal concorso "Megamillions". Si tratterebbe, in caso dell'uscita dell'attesissimo 6, della seconda vincita più importante della storia dopo i 177 milioni di euro di montepremi vinti a Sperlonga nove anni fa. È stato il Cnr a calcorare le realidi vittoria che ogni giocatore ha nel giocare una schedina. Le possibilità di indovinare la sestina vincente sono bassissime: solo 1 su oltre 622 milioni. Per molti, però, questo dato non rappresenta un incentivo a smettere di tentare la fortuna. Il sogno di poter cambiare vita resta più forte. Estrazione dopo estrazione.

