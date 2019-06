Biglietto Fori uniti a 16 euro | 4 andranno al Comune | 9 al Parco Colosseo

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roma – Il ticket per l'ingresso al nuovo percorso che unisceimperiali e Foro romano costera' 16. Di questi, 4al Campidoglio per la sua parte deiImperiali, 9invece alarcheologico del. I restanti 3saranno un supplemento di valorizzazione. Il ridotto a 2per i giovani tra i 18 e i 25 anni verra' suddiviso in parti uguali, dunque una Roma Capitale e unal. La divisione degli introiti emerge dal protocollo d'intesa presentato oggi dal ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dal direttore delarcheologico, Alfonsina Russo.