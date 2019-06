Samsung One UI è finalmente in rilascio anche per Galaxy Watch LTE da 46 mm

Samsung Galaxy A10 e A80 debuttano nel listino Vodafone con 30 rate mensili : Vodafone accoglie nel suo listino Samsung Galaxy A10 e Samsung Galaxy A80, i modelli "estremi" della nuova gamma A 2019 del produttore: ecco le offerte abbinabili e i prezzi di contributi iniziali e rate mensili. L'articolo Samsung Galaxy A10 e A80 debuttano nel listino Vodafone con 30 rate mensili proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone Samsung Galaxy A50 a 7 - 99 euro al mese senza contributo iniziale : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di un Samsung Galaxy A50 in 30 rate mensili da 7,99 euro, senza alcun contributo iniziale. L'articolo Vodafone propone Samsung Galaxy A50 a 7,99 euro al mese senza contributo iniziale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy XCover 4s : uno smartphone super resistente a 299 euro : Da Samsung arriva un nuovo smartphone corazzato adatto all’utilizzo in qualsiasi condizione ambientale

Samsung potrebbe cambiare idea : ecco un brevetto di smartphone avvolgibile in verticale : Samsung ha brevettato una nuova tipologia di smartphone pieghevole, stavolta con display estendibile in verticale, avvolgibile grazie a un motore. L'articolo Samsung potrebbe cambiare idea: ecco un brevetto di smartphone avvolgibile in verticale proviene da TuttoAndroid.

Il vostro smartphone è sicuro? Scopritelo con un semplice quiz di Samsung : Poiché conserviamo alcune delle nostre informazioni più preziose e private sui nostri dispositivi, è di fondamentale importanza mantenerli sicuri e protetti. Fortunatamente, non è necessario essere un esperto per stare al sicuro nel mondo connesso e il quiz di Samsung potrà indicarvi se disponete delle nozioni di base. L'articolo Il vostro smartphone è sicuro? Scopritelo con un semplice quiz di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e da 9 - 99 euro al mese con anticipo zero : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti di acquistare Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e in 30 rate mensili senza anticipo, a partire da 9,99 euro al mese. L'articolo Vodafone offre Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e da 9,99 euro al mese con anticipo zero proviene da TuttoAndroid.

Quasi certa la rottura Qualcomm-TSMC : produzione Snapdragon 865 verso Samsung : Un anno: tanto è durato il "tradimento" di Qualcomm nei confronti di Samsung, giusto il tempo di portare a compimento il progetto Snapdragon 855 L'articolo Quasi certa la rottura Qualcomm-TSMC: produzione Snapdragon 865 verso Samsung proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Watch Active : smartwatch vero in formato mignon : Samsung Galaxy Watch Active è passato sotto la nostra lente di ingrandimento, ne sarà uscito bene? L'articolo Recensione Samsung Galaxy Watch Active: smartWatch vero in formato mignon proviene da TuttoAndroid.

La capacità della batteria dei Samsung Galaxy Note 10 è ancora poco chiara - a differenza dello spazio di archiviazione : Inutile girarci troppo intorno: per uno smartphone che punta sulla produttività la capacità della batteria è uno snodo cruciale L'articolo La capacità della batteria dei Samsung Galaxy Note 10 è ancora poco chiara, a differenza dello spazio di archiviazione proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo smartphone rugged in arrivo a luglio a 299 euro : Samsung ha annunciato il suo nuovo smartphone rugged Galaxy XCover 4s, arriverà in Italia a luglio al prezzo di 299,99 euro. L'articolo Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo smartphone rugged in arrivo a luglio a 299 euro proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung M20 smartphone uso semplice : Manuale d’uso Samsung M20 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung M20.

HONOR View20 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e non solo fra le migliori offerte del weekend : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro. […] L'articolo HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e non solo ...

Possibile data di presentazione del Samsung Galaxy Note 10 : manca molto poco : Ci stavamo giusto chiedendo perché le indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy Note 10 si fossero fatte tanto insistenti, ed adesso sappiamo darvi la spiegazione: il phablet di prossima generazione sarà presentato il 10 agosto, data rispetto alla quale mancano appena due mesi (come riportato da 'PhoneArena.com'). Saranno due i modelli in corsa: il Samsung Galaxy Note 10 con schermo da 6.3 pollici e tripla fotocamera principale ed il ...

Arriva la patch di maggio anche su Samsung Galaxy S8 Vodafone : tante migliorie segnalate : Arrivano buone notizie in queste ore per i non pochi utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S8 brandizzato Vodafone. Ci sono diverse segnalazioni, infatti, per quanto riguarda la patch di maggio, che come abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi, ha il merito di portare con sé notevoli migliorie. In particolare, occorre prestare molta attenzione alla questione della fotocamera, anche se il device sta facendo passi in avanti ...