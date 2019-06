Roma | Fonseca si presenta | gli obiettivi | le idee di gioco ed il modulo

Fonseca - l’annuncio della Roma e il boom social : follower raddoppiati in 4 giorni! : Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, ha visto i suoi follower social raddoppiare nel giro di 4 giorni: il primo effetto dell’avventura in giallorosso arriva da Instagram Nonostante lo Shakthar Donetsk sia una delle squadre più famose non soltanto dell’Ucraina, ma anche dell’est Europa, giochi ogni anno Champions o Europa League e riesca a sfornare talenti stagione dopo stagione, passare dall’essere ...

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma : Adesso è ufficiale: il nuovo allenatore della Roma è Paulo Fonseca. O meglio: Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca. Portoghese, 46 anni, un passato da difensore centrale ma, soprattutto, da allenatore emergente che si è messo in grande evidenza nelle ultime stagioni. Toccherà a lui il compito (non facile) di risollevare la Roma, che gli affida un ambizioso progetto di rinascita dopo le delusioni dell'ultima stagione, con il ...

Fonseca nuovo allenatore Roma - emozionante lettera di ‘congedo’ : “Ucraina nel mio cuore” : Da circa un’ora è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, dopo l’annuncio della società giallorossa seguito all’accordo stipulato qualche giorno fa. Paulo Fonseca avrà il compito di far ripartire il progetto giallorosso dopo un anno travagliato, cercando di ripetere quanto di buono fatto allo Shakhtar. Squadra, quella ucraina, che lascia congedandosi con un’emozionante lettera. “Oggi mi dimetto, accetto ...

Roma - Paulo Fonseca nuovo allenatore. Pallotta : "Ci farà entusiasmare" : "Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel club". L'annuncio sul nuovo tecnico della Roma arriva direttamente dal presidente giallorosso Jim Pallotta. "Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio cor

Ufficiale : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma : Roma – Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. L’annuncio è arrivato questa mattina tramite il sito della società giallorossa. Queste le parole del presidente Pallotta riportate da www.asRoma.com: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel Club” – ha dichiarato il patron Romanista. “Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è ...

