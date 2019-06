Insigne | col Napoli 3 gol nel girone di ritorno | con l’Italia 2 capolavori in due partite

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sul CorSport il commento di Alberto Polverosi alla partita di ieri dell’Italia contro la Bosnia. Un primo tempo che ci ha visti in difficoltà, schiacciati dai bosniaci e in particolare d Pjanic e Dzeco. Quarantacinque minuti in cui la partita si è basata sulla forza fisica, sulla corsa, sulla velocità e il ritmo folle e in cui non abbiamo potuto mettere mano alla nostra ricchezza tecnica. Poi, quando la Bosnia ha perso forza, abbiamo trasformato la sofferenza in energia, scrive Polverosi, “siamo tornati noi stessi e l’abbiamo rovesciata con un finale pazzesco”. Ancora prima, però, quando ancora cercavamo di trovare una soluzione per venirne fuori e tornare in noi, è arrivata la tecnica individuale di, con un gol bellissimo, che veniva dopo uno altrettanto bello, quello segnato ad Atene. “Si diceva, di lui, che in Nazionale non rendeva quanto era capace di fare nel ...

