Il Tar boccia l' Università Federico II | studente con disturbi di apprendimento dovrà

L’Ue boccia l’Italia : procedura più vicina. Per eviTarla servono subito dieci miliardi : Venti giorni di tempo per trattare con Bruxelles. Un buco da colmare che al momento è quantificato in 10 miliardi di euro, da trovare subito. Più altri 20-30 miliardi da mettere in conto nella manovra d’autunno. La fiducia degli altri governi europei tutta da conquistare. l’Italia ha davanti a sé un giugno di fuoco che metterà a dura prova la tenut...

Boccia : con Ue eviTare scontro - dialogo : 21.32 La proposta Ue di una procedura d'infrazione per l'Italia "non è inattesa", ma ora è importante "aprire un dialogo con Bruxelles e predisporre un piano serio e credibile". Così il presidente di Confindustria Boccia. "Bisogna prendere atto che alcune misure intraprese hanno impattato negativamente sui conti e le prospettive del Paese",spiega Boccia. "Scontri e incomprensioni fanno aumentare incertezza e sfiducia nel Paese, spingendo verso ...

Aeroporto Firenze - il Tar boccia il decreto Via. Vincono i sindaci e gli imprenditori si lamentano : “Stop a sviluppo Toscana” : Nemmeno il tempo di festeggiare la rielezione da record, che sulla scrivania del sindaco di Firenze, Dario Nardella, è piombato un macigno: martedì il Tar della Toscana ha accolto il ricorso dei sette sindaci della piana fiorentina contro l’Aeroporto di Firenze e bocciato il decreto Via (Valutazione di Impatto Ambientale). Risultato: le procedure per l’ampliamento della pista di Peretola adesso sono tutte bloccate e la decisione dei giudici ...

Confindustria L'Aquila “Bocciata in Commissione ParlamenTare la proroga delle tasse sospese : L'Aquila - “E' stata bocciata, ieri, in Commissione la proroga della restituzione delle tasse sospese dopo il sisma 2009. Nonostante le rassicurazioni ufficiose avute dai rappresentanti del Governo, in merito all'iter del procedimento, e gli allarmi e le preoccupazioni lanciate dalle associazioni di categoria nell'ultimo tavolo in Regione, convocato dal presidente, Marco Marsilio e nella conferenza stampa congiunta di ...

"Eccellenza nella musica al Mozarteum - in Italia bocciata a un concorso per errore. La mia generazione costretta a lotTare" : “Sono stata bocciata a un concorso della scuola per un errore nella graduatoria. All’estero ero un’eccellenza, in Italia non ho la possibilità di fare il lavoro in cui mi sono specializzata”. Chiara parla affrettata, c’è l’urgenza dello sfogo nel suo tono di voce, la concitazione dettata da una delusione non ancora digerita. È per questo che ci ha contattato con una lettera via email, ci ...

Boccia : è ora di affronTare tema Manovra : 13.18 "Noi abbiamo un debito pubblico che è una questione tutta italiana". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Boccia, a margine del festival dello Sviluppo sostenibile organizzato dall' Asvis,sulla lettera dell'Ue all'Italia. "Siamo critici-ha aggiunto-su eventuali sforamenti del 3% per spesa ordinaria e non per investimenti pubblici.E'arrivato il momento di affrontare la questione della Manovra che non sarà semplice e poi cogliere ...

J-Ax boccia Vanessa CaTarinelli a All Together Now : era già successo a The Voice : All Together Now prima puntata: J-Ax non si alza per Vanessa Catarinelli Vanessa Catarinelli non ha lasciato il segno alla prima puntata di All Together Now. La giovane che lavora nell’azienda di famiglia specializzata in materassi si è mostrata in maniera decisa e spigliata ma la sua cover di I wanna dance with somebody ha […] L'articolo J-Ax boccia Vanessa Catarinelli a All Together Now: era già successo a The Voice proviene da ...

Confindustria - Boccia : "Necessario incremenTare crescita. Lo 0 - 1% non basta" : Europa, elezioni, guerra dei dazi tra Usa e Cina e ancora, sul fronte nazionale, manovra economica, crescita e debito pubblico. Questi i temi affrontati dal presidente di Confindustria, Vincenzo ...

Boccia : "RiporTare economia al centro dell'interesse del Paese" : La questione economica deve tornare al centro dell'interesse del Paese anche soprattutto per una questione di risorse che vanno trovate anche solo per evitare l'aumento dell'IVA . A dirlo è Vincenzo ...

Boccia - PD - : Zanda? Di Maio l'ha fatto passare per chi voleva aumenTare stipendi ai parlamenTari - : "E' l'ennesimo esempio del decadimento della nostra politica. E' da un anno che cerco di impostare il confronto del M5S nel merito delle cose, ma ogni volta ci si trascina sulla propaganda d'accatto. Le proposte di legge sono migliaia e ogni deputato ...

Taglio parlamenTari - Camera boccia pregiudiziali. Pd vs Fico : “Non ci tutela - sopruso contro minoranze”. “Io imparziale” : Scontro alla Camera dei deputati tra il presidente Roberto Fico e il gruppo del Partito democratico nel corso dell’esame della questione pregiudiziale presentata dai dem sulla proposta di legge sul Taglio dei parlamentari. Il clima in Aula si è surriscaldato quando il dem Emanuele Fiano ha accusato il presidente di “non garantire i diritti dell’opposizione” sulla possibilità di emendare il testo, dopo che i dem si erano ...

Tar Lazio ammette allo scritto del TFA sostegno un primo gruppo di bocciati : Le graduatorie del TFA sostegno sono destinate ad ingrossarsi in quanto moltissimi docenti hanno aderito ai ricorsi presentati dai vari avvocati contro il requisito del voto minimo assegnato alla prova preselettiva. Nei giorni scorsi sono piovute centinaia di segnaLazioni di errori ed omissioni nei test che hanno viziato il risultato finale. Inevitabile dunque ricorso al TAR Lazio da parte degli esclusi. primo accoglimento cautelare La vicenda ...