Fisco | Salvini rilancia la voluntary su cassette di sicurezza “Far pagare per ridare il

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La riapertura dei termini per accedere a rottamazione e saldo e stralcio non basta a Matteo. Che, dallo studio di Porta a porta, ha lanciato la proposta di “una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelledi, fermo. Mi dicono che ci sono centinaia di miliardi. Potremmo metterli in circuito per gli investimenti. Si potrebbe farun’imposta eil diritto di utilizzarli, e lo Stato incasserebbe miliardi da reinvestire per la crescita. Parliamo di soldi tenuti sotto il materasso”, ha commentato il vicepremier e ministro dell’Interno. Il leader leghista non ha specificato quale aliquota dovrebbe versare chi dichiara i soldi nascosti. Di per sé l’idea dell’emersione del contante non sarebbe una novità. La possibilità di dichiarare i valori nascosti nelleera prevista già dalla...

