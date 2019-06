ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Che i rapporti trae lo scrittore e alpinistafossero burrascosi, non è un mistero. Diverse volte a “”, in onda su Rai Tre ogni martedì, i due sono spesso sono arrivati ai ferri corti. Stavolta però a due puntate dalla fine la misura sembra colma. All’inizio della puntata di ieri sera niente lasciava presagire che la conduttrice e lo scrittore sarebbero arrivati ad un punto di rottura. Infattiha esordito ricordando il padre di, Enrico storico esponente del Partito Comunista, scomparso 35 anni fa. “Tutti gli abbiamo voluto bene. Ci ha lasciato un ricordo dolce e struggente. E nessuno lo ha dimenticato”, ha dettosi è commossa. FQ Magazine Angelina Jolie è “sempre più magra”, i fan preoccupati per le sue condizioni ...

Michele_Anzaldi : L’ospite fisso di “Cartabianca” Mauro Corona ieri ha insultato tutti: pubblico, Rai, conduttrice, ministri in caric… - Noovyis : Un nuovo post (Cartabianca, Mauro Corona beve la birra in diretta e Bianca Berlinguer si infuria) è stato pubblicat… - granati_mauro : RT @xbici: #cartabianca Dai sondaggi dite che #pd è in crescita Praticamente più sono coinvolti in scandali o arresti e più li votano !… -