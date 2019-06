Buffon al Porto | l’ex Juve e PSG sostituirà Casillas

serieanews

(Di mercoledì 12 giugno 2019)- Gigipotrebbe vestire la maglia delin vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’ormai ex portiere del PSG sarebbe pronto ad accettare le lusinghe del. Il clubghese avrebbe individuato nell’exil giusto rinforzo in vista della prossima stagione.… L'articoloal: l’exe PSGproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

tuttosport : #Buffon, il #Porto la prossima tappa ?? - Salvucc20278465 : RT @Sport_Mediaset: #Buffon, spunta l'idea #Porto: prenderebbe il posto di #Casillas. Gigi potrebbe giocare nuovamente la Champions League… - CalcioWeb : #Buffon, l'agente del portiere apre al #Porto: 'soluzione gradita, c'è #Conceicao' -