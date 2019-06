optimaitalia

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che sia stato interrotto lo sviluppo software ufficiale di uno smartphone ancora oggi molto popolare, come il cosiddetto3. Al dì là del fatto che dal produttore asiatico e dalla divisione italiana non siano ancora giunte comunicazioni definitive sotto questo punto di vista, occorre prendere atto della realtà che si è configurata davanti ai nostri, considerando quanto avvenuto nel corso degli ultimi mesi. Premesso questo, in tanti si stanno chiedendo quale possa essere l’software migliore per chi si ritrova con un3, come notato qualche giorno fa con il Samsung Galaxy S7. Ebbene, dando uno sguardo in giro, sento di dire che oggi 12 giugno la soluzione più interessante sia rappresentata dalla cosiddetta Arrow OS. Si tratta di una ROM che su XDA Developer ha raccolto moltissimi consensi in queste ...

OptiMagazine : Alternativa più convincente per provare Android Pie su Asus ZenFone 3: occhi sulla ROM Arrow OS…